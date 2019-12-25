«رونالدو» يهاجم مدرب فريقه: لعب يوفنتوس عشوائي

طلال الغامدي(صدى):

عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، عن غضبه الشديد من طريقة اللعب التي يعتمدها مدربه ماوريسيو ساري، مؤكدًا أنها السبب في خسارة السوبر الإيطالي.

ووجه «رونالدو» انتقادات حادة إلى «ساري» بعد التغيير الذي أجراه خلال المباراة عندما أخرج «غونزالو» ما أفقد الفريق الهجوم الشرس، موضحًا أن الفريق كان عشوائيًا ولم يصل للمرمى بطريقة منظمة.

وأكد اللاعب البرتغالي على شعوره بالعزلة لعدم وصول الكرة إليه طوال المباراة ما جعله يعود للخلف؛ لبناء اللعب مع زملائه بالتقدم، فيما ثار بعد المباراة في غرف تبديل الملابس، مطالبًا الجميع بتحسين مستواهم.

ولم يتمكن يوفنتوس من الصمود أمام لاتسيو في بطولة كأس السوبر الإيطالي التي أقيمت في المملكة، إذ خسر بثلاثية مقابل هدف واحد.

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