بالفيديو.. قصة ملهمة لمواطن نجح في عالم الأعمال رغم صغر سنه 

علي القحطاني(صدى):

تحدث شاب سعودي صغير السن، عن مشروع ناجح في عالم الأعمال، حيث يدر عليه أرباحا مادية كبيرة، وقد انهالت عليه إشادات الآلاف من مواطنيه.

ولفت الشاب إلى مشاركته الأولى في معرض للامتيازات التجارية انطلق في أبها بمشاركة عدد كبير من العلامات التجارية المعروفة، حيث أن الشاب العشريني شارك في عالم المال والأعمال والتنافس التجاري، بعلامة تجارية لتصنيع الكنافة، حيث حققت في غضون عامين نجاحا لافتا.

وطلب الشاب من المملكة منحه امتيازا لعلامة تجارية خاصة بإنتاج حلويات الكنافة، ولكنها اعتذرت لصغر سنه ولكونه لا يملك وظيفة، لافتا إلى أنه بدأ مشروعه بنفسه حينها، وبعد عامين من تلك الحادثة، بات اليوم يملك علامة تجارية وامتيازا تجاريا خاصا به، متجاوزا تحديات كثيرة لم يغب عنها المحيطون به، والذين شككوا بجدوى مشروعه.