«الجوزات» توضح مدى تأثر السفر إلى الخارج بمديونيات شركة الاتصالات

نايف السالم(صدى):

تفاعلت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، مع استفسار أحد الأشخاص حول إمكانية السفر إلى الخارج في ظل وجود مديونية لدى شركات الاتصالات.

وتساءل أحد الأشخاص؛ قائلًا: ” يوجد علي مديونيات لصالح شركة الاتصالات.. هل يسمح لي بالسفر؟ “؛ لتجيب ” الجوازات ” : ” مديونيات شركة الاتصالات لا تعيق إجراءات سفر المواطنين خارج المملكة إطلاقًا “.

وعلى جانب آخر، أكدت الجوازات، أنه يتم إسقاط العمالة المنزلية آلياً بخرج ولم يعد بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة أو بمراجعة إدارة الجوازات بعد مرور ٣٠ يوماً من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة.