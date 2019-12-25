«الجوزات» توضح مدى تأثر السفر إلى الخارج بمديونيات شركة الاتصالات
تفاعلت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، مع استفسار أحد الأشخاص حول إمكانية السفر إلى الخارج في ظل وجود مديونية لدى شركات الاتصالات.
وتساءل أحد الأشخاص؛ قائلًا: ” يوجد علي مديونيات لصالح شركة الاتصالات.. هل يسمح لي بالسفر؟ “؛ لتجيب ” الجوازات ” : ” مديونيات شركة الاتصالات لا تعيق إجراءات سفر المواطنين خارج المملكة إطلاقًا “.
وعلى جانب آخر، أكدت الجوازات، أنه يتم إسقاط العمالة المنزلية آلياً بخرج ولم يعد بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة أو بمراجعة إدارة الجوازات بعد مرور ٣٠ يوماً من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة.
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