سليمان الماجد: تؤجل صلاة الكسوف حال أشرقت الشمس كاسفة

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ سليمان الماجد قاضي الاستئناف، أن إقامة صلاة الكسوف تؤجل إلى 15 دقيقة بعد شروق الشمس إذا أشرقت كاسفة.

وقال «الماجد»: «إذا أشرقت الشمس كاسفة فتؤجل إقامة صلاة الكسوف إلى 15د بعد شروقها؛ لكونه وقت نهي، وهذا قول جماهير العلماء، وهو الأحوط، ولكون بعضه يوافق وقت النهي المغلظ، لاسيما أن المتوقع والعلم عند الله أن يمتد ساعة بعد الشروق».

من جانبها، حددت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، موعد صلاة الكسوف في الحرم المكي عند الساعة السابعة من صباح غد الخميس، وسيؤم المصلين لصلاة فيها فضيلة الشيخ الدكتور ياسر الدوسري.

كما حذرت وزارة الصحة من النظر مباشرة إلى الشمس أو حتى عبر نظارة شمسية أثناء الكسوف؛ لكونه يضر بشبكية العين.

اقرأ أيضًا: