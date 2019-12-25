بالفيديو.. شوق الهادي ترقص في زفاف صديقتها بعفوية
أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الأربعاء، رقص النجمة الكويتية الشابة شوق الهادي في زفاف صديقتها.
وظهرت شوق الهادي ترتدي فستان سهرة باللون الأزرق الملكي بدون أكمام مع تنورة فضفاضة من الشيفون حيث ظلت ترقص بعفوية.
ويذكر أن النجمة الكويتية قد تعرضت مؤخراً لحالة تنمر عبر “انستقرام”، حين كتبت لها إحدى متابعاتها: “كل عام وأنت بخير أيتها المطلقة”، مما جعل شوق الهادي تعلق بمقطع فيديو أكدت من خلاله أنها لا تتضايق من كلمة “مطلقة” ولا تشعر عند سماعها بإهانة أو سباب أو أي معنى سلبي.
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