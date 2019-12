بالفيديو.. شوق الهادي ترقص في زفاف صديقتها بعفوية

View this post on Instagram

@haifa.blog_ #شوق_الهادي . #هيفاء_العالي . . . . . . . .. #نادين_نسيب_نجيم #سيرين_عبدالنور #فرح_الهادي #عقيل_الرئيسي . .#haifawehbe #انجي_خوري #ضحك #مودل_روز #مريم_حسين #احلام_الشامسي#الكويت #السعودية##شمس_الكويتية#هيفاء_وهبي #نوال_الكويتية #رانيا_يوسف#نانسي_عجرم #اصاله#اليسا #سناب_بنات#نادين_نسيب_نجيم #عقيل_الرئيسي#شوق_الهادي #روان_بن_حسين#نهى_نبيل #هيا_عبدالسلام#شمس_الكويتيه#فوز_الفهد.