انطلاق حملة « احذر » الارشادية للتوعية والارشاد باضرار متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية

حامد العمري(صدى):

انطلقت اليوم الحملة الارشادية «احذر» من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف لمنطقة الوهط والوهيط كمرحلة أولى من سلسلة حملات والذي تستهدف مزراع المنطقة المكشوفة والمحيمة حيث زار المرشدين الزراعين المزراعين فى مزارعهم وتم ارشادهم عن الاستخدام الامن للمبيدات حيث استمع الجميع للمهندس / زهير السليماني عن المبيدات الزراعية وأنها تعتبر سلاح ذو حدين فهى ذات فائدة مؤكدة للحد من الأمراض والآفات الزراعية اذا تم استخدامها بالاسلوب الصحيح ,وتصبح شديدة الخطورة اذا اساء المزارعون استخدامها .

لذلك ينظر الجميع بان المبيدات على انها جميعها وبدون إستثناء سموم خطيرة , واستخدامها والتعامل معها بالطريقة الصحيحة والسليمة والصحية يجعلها اكثر امانا.

كما تداخل المهندس / حسين النفيعي بقوله

لابد من اختيار المبيد المناسب المستعمل فى مكافحة حشرة ما وبالطرق الصحيحة لضمان مكافحة جيدة لتلك الحشرة.

ومن اخطر العمليات فى استخدام المبيدات هى تجهيزها للعمل حيث تتضمن عمليات المعايرة والخلط وتعبئتها فى ادوات الرش المستخدمة فى عمليات المكافحة حيث يجب قراءة ملصق العبوة جيدا ومعرفة حساب الجرعة اللازمة وارتداء ادوات الوقاية الكاملة .

ويجب ان يتم خلط المبيدات اما فى الخلاء او فى مكان جيد التهوية بداية من فتح العبوة. وعند خلط المبيد يجب معرفة كمية المادة الفعالة . ويلزم غسل وتنظيف اى مكان تلوث بالمبيدات بمجرد حدوثه فورا كالملابس حيث لا تغسل الملابس الملوثة بالمبيد مع الملابس الاخرى .

وتغسل القفازات وهى فى اليد قبل نزعها من اليد والحرص على لبس قفازات جديدة لو امكن .

عدم التدخين وعدم الاكل والشرب اثناء التعامل مع المبيد سواء الخلط او المعايرة او اثناء اجراء المكافحة. والأهم في هذه الحملة هو انه تم توجيه المزارعين لضرورة التقيد بفترات التحريم المسجلة على عبوات المبيدات وعدم جني الثمار الا بعد انقضاء المدة المحددة لضمان سلامة المستهلكين من مخاطر متبقيات المبيدات. وشملت الحملة المرور على المؤسسات الزراعية وتم التأكيد عليهم من قبل مدير الصحة النباتية م / يوسف العرابي بضرورة إفهام المزارعين عند شرائهم المبيدات الزراعية بالتقيد بجميع التعليمات لضمان صحة المستخدمين والمستهلكين.

وتاتي هذي الحمله بتوجية من سعادة مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس / هاني عبد الرحمن القاضي وباشراف مباشر من سعادة مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس / سعيد جارالله الغامدي. هذا وقد صرح بالأمس سعادة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس / احمد صالح العيادة ان وزارة البيئة والمياه والزراعة نجحت وبالتعاون مع ‎هيئة الغذاء والدواء ووزارة الشؤون البلدية والقروية خلال عامين من تخفيض نسب متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية من 24٪ إلى 7٪ وذلك في إنجاز يتحقق للمملكة كونه أقل من المعدل المسجل عالمياً من واقع نتائج عينات التحاليل المخبرية التي أجريت بالمختبرات المحلية المتخصصة في هذا المجال وفق المعايير المطلوبه. وكان دور الحملات الارشادية التي نفذتها وزارة البيئة والمياه والزراعة الأثر الكبير في تحقيق هذا الإنجاز والتي تطمح الوزارة من خلالها الى الوصول الى نسبة ٢٪؜ خلال الفترة القادمة.