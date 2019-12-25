ولي أمر يعتدي بالضرب على معلم داخل لجنة الاختبار بعد اقتحامه مدرسة في مكة 

نايف السالم(صدى):

قام ولي أمر طالب بالاعتداء على معلم بالضرب أثناء وجوده بين الطلاب داخل لجنة الاختبار.

وتفصيلا، تسلل ولي أمر طالب لداخل المدرسة التابعة للإدارة العامة للتعليم بالعاصمة المقدسةواعتدي على المعلم وتسبب له في إصابات متفرقة له وتم إيقاف المعتدي لدى الشرطة.

وكشف المعلم المعتدى عليه تفاصيل الواقعة، قائلا:” كنت مكلفاً بالملاحظة للفترة الثانية لاختبار يوم أمسٍ الأول (الاثنين) بإحدى المدارس الابتدائية التابعة للإدارة العامة للتعليم بالعاصمة المقدسة، وبعد مرور نصف الوقت غادر لجنة الاختبار بالدور الأول بعد الأرضي مجموعة من الطلاب، وبقي نحو سبعة آخرين يواصلون اختبارهم”.

ولفت المعلم:” حضر طالب من المدرسة غير معروف لديَّ، ووقف على باب اللجنة محْدثاً إزعاجاً لدى الطلاب، ومن ثمَّ دخل اللجنة، ما دفعني لمحاولة إبعاده بالتحدث معه، حينها ظل ينظر تجاهي بازدراء، وطلبت منه الخروج ورفض، وعندما توجَّهت نحوه هرب، ليعيده لي أحد المعلمين بعد مصادفته له بسلم أدوار المدرسة”.