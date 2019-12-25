بالصور.. القبض على عصابة مسلحة وإحباط تهريب كميات من المُسكر بالداير

تركي السالم(صدى):

أطاحت الجهات الأمنية في محافظة الداير شرق جازان، بمجموعة من المسلحين والمخالفين لنظام الإقامة، فيما نجحت في ضبط كمية كبيرة من المهربات والشراب المسكر.

وجاء ذلك، خلال حملة أمنية مشتركة أعدتها الجهات الأمنية بالداير، إذ أسفرت عن القبض على عصابة مسلحة ومجموعة من مخالفي نظام الإقامة وكمية كبيرة من المهربات والشراب المسكر المعد من قبل مجهولي الهوية للبيع والترويج.

وداهمت الفرق الأمنية المشكلة من دوريات محافظة الداير وشرطة الداير وقيادة الأفواج الأمنية والفصيل الحبلي بحرس الحدود، وكر العصابة في أحد الجبال الوعرة وشديدة الانحدار، وبعد إطلاق نار متبادل تم الإيقاع بهم والقبض عليهم وضبط المهربات.