«القيلولة» بينهم.. 5 طرق بسيطة لمحاربة النحافة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعاني الكثير من مشكلة النحافة، ويسعى البعض إلى تناول الأدوية للقضاء على هذه المشكلة؛رغبة منهم في زيادة الوزن.

ويعتقد البعض ان تناول أي أطعمة يؤدي إلى زيادة الوزن، وفي الحقيقة هذا الأمر خطأ، فيجب أن تكون الأطعمة صحية.

ونرصد في السطور التالية خطوات بسيطة تساعد على اكتساب الوزن بطريقة صحية:

التمر المجفف والحليب: تناول التمر المجفف والحليب من شأنه زيادة الوزن بطريقة سليمة؛ حيث أن هذه الوصفة غنية بالفيتامينات، خاصة الـ“نياسين“ المعروف باسم فيتامين ب 3، والـ“ثيامين“ المعروف باسم فيتامين ب 1، بالإضافة إلى مد الجسم بما يكفي من بروتين وسكر.

ملعقة من الزبد الصافي والسكر: تناول هذه الوجبة على معدة فارغة؛ يساعد في زيادة الوزن وكتلة العضلات أيضا.

المانجو: هي من الفاكهة الغنية بالكربوهيدرات والسكر والبروتينات، وهو ما تحتاجه لزيادة كتلة الجسم، ويمكن تناول بعض المانجو مع كوب حليب، 3 مرات في اليوم للحصول على أفضل النتائج.

القيلولة : الاسترخاء وتجديد الطاقة أمر يساهم في إكساب الوزن، فأخذ قيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الغداء تساعد على زيادة الوزن وبناء العضلات.

زبدة الفول السوداني: غنية بالأحماض الدهنية المفيدة والبروتينات، بالإضافة إلى المعادن والفيتامينات، كما أنها غنية بالسعرات الحرارية ولكن بصورة صحية، فأضيف بعض من زبدة الفول السوداني إلى وجبتك، إذ يمكنك بدء يومك بسندويش زبدة الفول السوداني أو يمكنك تناول بعض منها في منتصف النهار.