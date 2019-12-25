أول صور لحقل الخفجي النفطي بعد إطلاق العد التنازلي لاستئناف العمل به

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو نشرته قناة العربية ، الصور الأولى لحقل الخفجي النفطي بعد إطلاق العد التنازلي لاستئناف العمل به إثر توقيع اتفاقية تقسيم المنطقة المشتركة مع الكويت.

وكانت عقدت المملكة والكويت ، الثلاثاء الماضي ، اتفاقية بشأن منطقة النفط المحايدة المشتركة بين البلدين لاستئناف إنتاج النفط في المنطقة بعد عدة سنوات من التوقف.

حيث يقع في المنطقة المحايدة بين الدولتين حقلي نفط، هما حقل “الخفجي” و”الوفرة”. وقد توقف إنتاج النفط بهما منذ أكثر من 3 أعوام، حين كانت تتقاسم كل من السعودية والكويت إنتاجهما، الذي يبلغ حوالي 550 ألف برميل نفط يومياً.