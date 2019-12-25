الحريري يرفض التعامل مع باسيل: «روح دبر حالك»

بيروت(صدى):

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، إنه لن يقبل التعامل مع حكومة جبران باسيل المقبلة التي سيشكلها رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، وفق موقع جنوبية اللبناني.

ولفت الحريري خلال تصريحات له: “لا يمكن أن أعمل مع من يهاجمني على الدوام وبيربحني جميلة، ولم ألتقِ الرئيس المكلف قبل يوم واحد من تكليفه كما أشيع إنما قبل أسبوع في إطار المشاورات التي كنت أجريها”.

وأبان الحريري أن “الحكومة المقبلة ستكون حكومة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، ولن أترأس أي حكومة يكون فيها باسيل، يروح يدبر حالو إلا إذا اعتدل، هو ورئيس الجمهورية ميشال عون”، مردفا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يعلم أنني لا ألعب بالنار إنما تعوّدت على إطفائها، ولست نادماً على الإطلاق”.

وتابع الحريري: “لا أقبل شيطنة ​السنة​ واتهامهم بسرقة البلد ولم أسمّ الرئيس المكلّف ولا تغطية له ولا ثقة إذا اقتضى الأمر، وآسف أن العهد يتصرّف كأنو ما في شي بالبلد، ويتذاكى كما لو أنه يتبنّى الثورة وآمل أن يكون صادقاً وتكون الحكومة من الاختصاصيين.