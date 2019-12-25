14 وظيفة شاغرة لذوي الخبرة في شركة عبدالله السعيد بالأحساء

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة عبدالله سعيد السيد وشركاؤه للمقاولات عن توافر 14 وظيفة شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بمشروع تشغيل وصيانة أجهزة ومعدات تكييف الهواء والتبريد والتدفئة بمقر الجامعة ومرافقها جامعة الملك فيصل بالأحساء.

وأشارت إلي أن الوظائف المطلوبة أبرزها 1- مدير الموقع (وظيفة واحدة) بشرط حصوله على رجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية)، بالإضافة إلي خبرة عملية لا تقل عن 15 سنة في المجال الإشرافي على عقود تشغيل وصيانة أجهزة ومعدات التكييف.

2- مهندس الصيانة الميكانيكية (وظيفة واحدة) بشرط حصوله علي درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية)، وخبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في مجال عقود تشغيل وصيانة أجهزة ومعدات التكييف وخبرة تامة في دوائر التحكم الخاصة بها.

3- مهندس الصيانة الكهربائية (وظيفة واحدة): بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكهربائية)، وخبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في مجال عقود تشغيل وصيانة أجهزة ومعدات التكييف وخبرة تامة في محولات الجهد المتوسط ودوائر التحكم والتشغيل والسيطرة الخاصة بها.

4- مهندس كيميائي (وظيفة واحدة) بشرط أن يكون حاصل على شهادة بكالوريوس علوم في نفس المجال أو ما يعادلها، وخبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في مجال عقود تشغيل وصيانة أجهزة ومعدات التكييف وخبرة تامة في محولات الجهد المتوسط ودوائر التحكم والتشغيل والسيطرة الخاصة بها.

5- فني تكييف أول (العدد 10 وظائف) يشرط حصوله على دبلوم تكييف وتبريد في نفس المجال.

– خبرة عملية لا تقل عن 10 سنوات في العمل اليدوي الخاص بالتشغيل والصيانة والوقائية والإصلاح والعمرة لأجهزة ومعدات تكييف وتبريد مُماثلة للواردة بالعقد منها ثلاث سنوات على الأقل خبرة ممتازة في عمرة الكمبروسورات الترددية والمركزية.

أوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/12/25م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، داعية لإرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد) مع ضرورة إرفاق المؤهلات والخبرات:

[email protected]