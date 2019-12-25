بالفيديو.. استشاري عيون يحذر من النظر للشمس أثناء الكسوف

نايف السالم(صدى):

حذر استشاري العيون الدكتور عبدالعزيز الراجحي مدير مستشفي الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض، اليوم الأربعاء، من النظر بشكل مباشر إلى الشمس أثناء ظاهرة الكسوف.

وقال «الراجحي» في مقطع فيديو: «رجاءً لا أحد ينظر إلى الشمس أثناء الكسوف من بدايته إلى نهايته»، لافتًا إلا أن النظارات الشمسية لا تحمي العين من أشعة الشمس خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن تأثير هذه الأشعة لن يكون لحظيًا، بل سيكون ضغف النظر تدريجيًا، قد يخف مع الوقت حتى يصل في النهاية إلى عمى كامل.

وطالب الجميع بعدم استخدام الهاتف المحمول أو التلسكوب للنظر إلى الشمس، ناصحًا بعدم الخروج من المنزل خاصة للأطفال الصغار.

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