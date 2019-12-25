شروط قبول المواطنات في وظيفة مضيفة طيران 

فاطمة المالكي(صدى):

حددت الخطوط الجوية السعودية شرطا لقبول المواطنات كمضيفات على متن طائراتها من أهمها أن يبلغ طول المتقدمة مترين و12 سم عند رفع الذراع، وذلك بعد أن فتحت باب التوظيف لهن.

وتفصيلا، فتح باب القبول للالتحاق ببرامج التدريب المنتهي بالتوظيف ومنها برنامج الخدمة الجوية ومتاح للمواطنين والمواطنات فقط عبر الموقع الالكتروني.

وبدأ عدد من المتدربين والمتدربات الفترة التدريبية للبرنامج في أكاديمية الخدمة الجوية، وستحدد رحلات عملهم سواء داخلية أو دولية بعد إتمام مرحلة التدريب والتأهيل المعرفي والمهاري.

وحول الشروط والمؤهلات المطلوبة فهي: “ألا يقل المؤهل عن الثانوية، الحصول على درجة (72) في اختبار اللغة الإنجليزية من قياس (STEP)، وألا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد على 30 سنة، وأن يتناسب الوزن مع الطول، وأخيرا اجتياز الفحص الطبي”.