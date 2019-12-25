فهد المطوع يتكفل بعلاج مصري تعرض لأزمة قلبية حزنا على خسارة الرائد

طلال الغامدي(صدى):

كشف مشجع مصري لنادي الرائد ، عن بادرة إنسانية رئيس نادي الرائد فهد المطوع ، حيث تكفل بمصاريف علاجه وأقام له حفل تكريم ، عقب تعرضه لأزمة قلبية خلال إحدى مباريات الرائد .

وقال المشجع المصري ويدعى عاصم درويش في مداخلة هاتفية لبرنامج “دورينا” على إذاعة “mbc fm”، إنه يشجع الرائد منذ مجيئه للمملكة قبل 27 عاماً للعمل في جامعة القصيم، ولعب فيه لفترة من الزمن.

وأضاف المشجع أنه كان يشاهد مباراة بين الرائد والوحدة وكان الرائد فائزاً لكن المباراة انتهت بخسارته فتعرض لأزمة قلبية حزناً على الخسارة، قبل أن يتم نقله للمستشفى.

وأوضح وهو يغالب دموعه أن رئيس النادي فهد المطوع عندما علم بالأمر تكفل بمصاريف علاجه وأقام له حفل تكريم، مشيراً إلى أنه أبدى بادرة طيبة تجاهه ولن ينسى له هذا الموقف الجميل ويشكره عليه.