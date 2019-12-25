وزير الطاقة لـ«صدى»: اتفاقية المنطقة المقسومة لن تؤثر على التزامتنا في أوبك+

سعيد العجل(صدى):

أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان؛ وزير الطاقة، اليوم الأربعاء، على أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أمس بشأن المنطقة النفطية المقسومة بين المملكة والكويت لن تكون خارج اتفاقية أوبك+.

وقال وزير الطاقة في تصريحات ردًا على «صحيفة صدى» أثناء احتفالية عملية إعادة إنتاج عمليات الخفجي، إن ما يتم ترويجه بشأن خروج إنتاج حقلي الخفجي والوفرة من اتفاقية أوبك+ غير صحيح، مؤكدًا على أنها شائعات تستهدف رفع الأسعار.

وأضاف سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان: «المذكرة لن تؤثر على اتفاقنا مع أوبك+، وما ننتجه في المملكة من النفط مع إنتاج حقلي الخفجي و الوفرة سيكون في إطار التزام المملكة والكويت بخفض الإنتاج».

وعلى جانب أخر أكد على أن ما تم توقيعه بالأمس ليست اتفاقية جديدة، ولكن مُلحق جديد للاتفاقية السابقة، قائلًا إنه لم يتغير شيء فيما يتعلق بالنسب والحصص بين الجانبين.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تأتي لترسيخ العلاقات بين البلدين، موضحًا أن هناك رغبة في التوسع في عمليات مستقرة ومستدامة ومشتركة بين البلدين؛ لذلك يعمل الجانبين على توطيد العلاقات.

وقال وزير الطاقة إن الفارق بين مذكرة التفاهم التي وٌقعت بالأمس والاتفاقية الأصلية، هو الإرادة السياسة، لافتًا إلى الدور الذي قام به سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للوصول إلى قرار حاسم بشأن المنطقة المقسومة.

ولفت إلى أنه سيتم الوصول إلى إنتاج 325 برميا من الخفقجي و400 برميًلا من الوفرة بالتدرج.

وفيما يتعلق بـ «حقل الدرة» قال إن هناك أعمال قائمة، وخلال الفترة القادمة سوف تسمعون عن مشاريع في حقل الدرة

وكشف أنه سيتم العمل على تطوير الخفجي وتحويلها لمدينة صناعية، لجذب الصناعات المختلفة.

ويقع في المنطقة المحايدة بين المملكة والكويت حقلا «الخفجي» و«الوفرة» ويتقاسم كلا البلدين إنتاجهما، والذي يبلغ نحو 500 ألف برميل يوميًا، بما يمثل نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية، وكان الانتاج توقف في الحقلين لمدة 3 سنوات.