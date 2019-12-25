زوجة هاني الحلواني تٌثير جدلا بتقبيل مناطق غريبة في جسده! (فيديو)

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أثار هاني الحلواني وهو أحد المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا بفيديو لزوجته، ظهرت خلاله وهي تٌقبل (أصابعه وأبطه).

وظهرت عنود زوجة هاني الحلواني في الفيديو، الذي نشره على ” انستجرام ” وهي بجانبه في السيارة، تقبل ذراعه باستمرار في محاولة لاستمالته ليقتنع بتركها تقود السيارة فيطلب منها أن تقبل يده ثم أصابعه ثم يقول: “قبلي باطي” فقبلته.

وقال الحلواني تعليقا على الفيديو: ” هذا كلو عشان بس تبا تسوق اجل كيف لو كانت تبغا تسافر ولا تبغا تشتري حاجة، وربي البنات حقيقي خطيرينن أدعولها “.

ولاقى الفيديو استهجان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوا سلوكهم بغير المقبول.