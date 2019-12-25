أسباب ظهور قشرة الشعر في الشتاء وحلول سريعة للتخلص منها

أميرة خالد(صدى):

تعتبر قشرة الشعر من أكثر المشاكل التي تظهر في فصل الشتاء مما يسبب الإحراج بسبب تساقطها أو الرغبة في الحكة ، فضلاً عن المظهر الغير مستحب .

ويؤكد خبراء التجميل وأطباء الجلدية أن القشرة تظهر بكثرة في فصل الشتاء نتيجة لقلة غسل الشعر وارتداء القبعات الصوفية ، فضلاً عن رطوبة الطقس وقلة تعرض الشعر لآشعة الشمس .

ومن المهم اتباع تلك النصائح من أجل التخلص من تلك المشكلة بلا متاهات :

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1- قومي بتدليك فروة الرأس بمحلول من الخل والماء الدافئ لمدة 10 دقائق .

2- اغسلي شعرك بالشامبو المضاد للقشرة لمدة 10 دقائق ، مع تكرار تلك العملية مرتين أو ثلاثة بالاسبوع .

3- احرصي على تهوية رأسك واخلعي عنه الحجاب طالما كنتي بالمنزل .

4- تناولي كمية وفيرة من الماء ، واتبعي نظام غذائي متوازن يحتوي على الخضراوات والفاكهة .

5- يُفضل أن تعتمدي على أنواع الشامبو التي تحتوي على المكونات التالية : “الساليسيلك، والسيلينيوم، والزنك بيريثيون”