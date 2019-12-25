بالفيديو.. وزير الطاقة ونظيره الكويتي يصلان الخفجي

علي القحطاني(صدى):

توجه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إلى محافظة الخفجي شمال شرق المملكة، برفقة وزير النفط الكويتي خالد الفاضي.

وظهر «بن سلمان» برفقة «الفاضل» في مقطع فيديو وثق لحظة هبوطهم من الطائرة، إذ تأتي هذه الزيارة بعد يوم من توقيع اتفاقية تقسيم المنطقة النفطية المحايدة بين البلدين.

ووقعت المملكة والكويت، أمس الثلاثاء، اتفاقية ملحقة باتفاقية التقسيم واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة لاستئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة.