بالفيديو.. وزير الطاقة ونظيره الكويتي يصلان الخفجي
توجه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إلى محافظة الخفجي شمال شرق المملكة، برفقة وزير النفط الكويتي خالد الفاضي.
وظهر «بن سلمان» برفقة «الفاضل» في مقطع فيديو وثق لحظة هبوطهم من الطائرة، إذ تأتي هذه الزيارة بعد يوم من توقيع اتفاقية تقسيم المنطقة النفطية المحايدة بين البلدين.
ووقعت المملكة والكويت، أمس الثلاثاء، اتفاقية ملحقة باتفاقية التقسيم واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة لاستئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة.
وزير الطاقة السعودي ووزير النفط الكويتي يصلان إلى #الخفجي شمال شرق السعودية بعد يوم من توقيع اتفاقية تقسيم المنطقة النفطية المشتركة.@H_alsufayan pic.twitter.com/ax4PE2iCev
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 25, 2019
خالد بوشليبي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 11 دقيقة
الف مبروك توقيع الاتفاقيه وإعادة انتاج الزيت للمنطقتين الوفرة والخفجي