مطار جدة يستقبل طائرة جديدة تنضم إلى أسطول الناقل الوطني

نايف السالم(صدى):

استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، صباح اليوم الأربعاء، طائرة جديدة من طراز بوينج B787-10 دريملاينر، لتنضم إلى أسطول طائرات الناقل الوطني الخطوط الجوية السعودية.

وانطلقت الطائرة من مطار شارلستون بالولايات المتحدة الأمريكية، في الثامنة مساء أمس الثلاثاء بتوقيب الممكلة، لتصل في صباح اليوم إلى جدة، إذ حملت رحلتها الأولى رقم SV9017، بقيادة طاقم من طياري الشركة السعودية، منهم «القائدين خالد بخاري ونايف الحارثي»، والمساعدين عبدالله القرني ومحمد سلامة.

وتمتاز هذه الطائرة الجديدة بخصائص حديثة، منها «توفير الوقود بنسبة 25%، التصميم الداخلي المميز، رحابة مقصورتها التي تحوي 333 مقعدًا لدرجة الضيافة و24 مقعدًا لدرجة الأعمال»، كما أنها مُجهزة بالكامل بأحدث وسائل الراحة وتقنية الاتصالات التي تجعل السفر على متنها سهلًا وممتعًا.

وتعد هذه الطائرة الجديد النسخة الأحدث من طائرة الأحلام، فهي ثالث الطائرات وصولًا من ذات الطراز من مجموع 8 طائرات تنضم تباعًا إلى أسطول الخطوط السعودية، ضمن صفقة مع شركة بوينج الأمريكية.

وتضمنت الصفقة بين الشركتين، 15 طائرة من طراز B777-300 الحديثة، والتي تم استلامها بالكامل، في إطار أكبر برنامج في تاريخ المؤسسة لتحديث وتنمية الأسطول ضمن برنامج شامل للتحول.