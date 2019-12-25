فوائد لا تتوقعها عن قشر البرتقال.. أبرزها الوقاية من السرطان ومضاد للحساسية

فلوريدا(صدى):

كشفت دراسة أجرتها الأستاذة المساعدة في علوم الأغذية والتغذية البشرية في معهد علوم الغذاء والزراعة التابع لجامعة فلوريدا، يو وانغ، دور قشرة فاكهة البرتقال في مكافحة الامراض، إلى دور مهم للقشرة في منع تكون البطانات الدهنية في الطبقة الداخلية من الشرايين، من خلال تحسين عمل الأمعاء.

ومن الفوائد الصحية لقشرة البرتقال :

-تقي من تصلب الشرايين : فحسب دراسة وانغ، إن مستخلص قشر البرتقال يمكنه تعديل الميكروبات الموجودة في الأمعاء ويقي من تصلب الشرايين، وهو مرض في القلب تبطن فيه الرواسب الدهنية الجدار الداخلي للشرايين.

-الوقاية من السرطان : وجد الباحثون أن قشور الحمضيات، بما فيها البرتقال، فعالة، في العموم، في منع الأنشطة السرطانية في الجسم.

-مضاد للحساسية : حيث تحتوي القشرة على مركبات فعالة تؤثر على الجهاز المناعي، كما وتقوم بمنع إطلاق مايعرف بالهيستامين، الذي يسبب ردود أفعال الحساسية.

-تعزيز صحة البشرة : تحتوي قشرة البرتقال على كميات كبيرة من فيتامين “E” ومضادات للأكسدة، والتي تساعد في الوقاية من من ظهور البقع وتجاعيد التقدم في العمر، إضافة لإحتوائها فيتامين “C”، الذي يقلل من ظهور علامات يسببها العجز المبكر.