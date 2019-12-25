بالفيديو.. أصالة متهمة بالتشويش على فنانة مغربية

دمشق(صدى):

وجه البعض أصابع الاتهام إلى الفنانة السورية أصالة نصري، بالتشويش على الفنانة المغربية أسماء المنور أثناء حفلهم المشترك ضمن حفل «ليلة تركي» بفعاليات موسم الرياض.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانات على المسرح، وظهر خلاله أصالة التي بدأت الغناء أثناء قيام أسماء المنور بالغناء أيضًا.

واعتبر البعض أن ما قامت به أًصالة غرضه التشويش على «المنور»، فيما أشار البعض إلى أنها تعمدت هذا الأمر لأداء الأغنية بطريقة مختلفة وجديدة.

وشاركت أصالة وأسماء المنور ووعد وأميمة وأنغام، في حفل خماسي مشترك ضمن إحياء حفل «ليلة تركي»، والذي ظهرت خلاله النجمات بملابس بيضاء.