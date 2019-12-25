«السعودية للكهرباء » تعلن عن وظيفة قانونية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الشركة السعودية للكهرباء باب التقديم على وظيفة شاغرة للعمر بمقر الشركة بالرياض ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية :

1- المسمى القانوني : مستشار قانوني مساعد .

الشروط:

1- درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (القانون) أو تخصص ذات صلة.

2- لحملة البكالوريوس خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

3- لحملة الماجستير لا يشترط وجود خبرة سابقة.

وحول موعد التقديم ، أوضحت أنه متاح بدءً من اليوم الأربعاء 2019/12/25م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا