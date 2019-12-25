محكمة كويتية تبرئ «الطبطبائي » من تهمة «مواقعة طليقته » وتؤيد ثبوت الرجعة

خالد الظفيري(صدى):

قررت محكمة الإستئناف الكويتية اليوم الأربعاء تأييد الحكم الخاص بإثبات رجعة النائب الكويتي السابق وليد الطبطبائي لزوجته واستمرار الحياة الزوجية بينهما .

وعلق “الطبطبائي ” على قرار المحكمة في تصريحات له قائلاً : الحمدلله على فضله، فقد صدر اليوم حكم نهائي في قضية زوجتي، وإثبات الرجعة وصحة الزوجية وأنها قائمة ومستمرة، مما يقطع الألسن التي أرادت التصيد بالماء العكر، والطعن بالأعراض، واستغلال الأحكام الأولية التي صدرت وأنا بالسجن، ثم في غيابي بالخارج، إذ لم أتمكن من تقديم دفاعي وصدور أحكام غيابية .

وأضاف أنا واثق بإذن الله من أن محكمة التمييز الموقرة ستأخذ بالاعتبار الحكم الصادر اليوم، وستقوم بإصدار حكم نهائي بالبراءة وإغلاق ملف الاتهامات الملفقة .

وكانت قضية الطبطبائي قد أثارت الجدل بعد صدور حكم سابق بتهمة “مواقعة” طليقته لمدة عام بـ”الحيلة ، في قضية اعتبرها ملفقة و أثارت جدل كبير بالرأي العام .

إقرأ أيضاً :