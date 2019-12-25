ريال مدريد يعرض نجمه للبيع من أجل «كريستيان إريكسن»

نواف السالم(صدى):

عرض نادي ريال مدريد عرض خدمات لاعب وسطه إيسكو على تشلسي، لإفساح الطريق أمام ضم كريستيان إريكسن صانع ألعاب توتنهام هوتسبير.

ويأمل الفريق الملكي تعزيز صفوفه بالنجم الدنماركي خلال الشتاء، علما أن إريكسن خرج من حسابات النادي اللندني، بعدما أشارت تقارير صحفية عدة إلى رغبته في الرحيل عن توتنهام.

والموسم الجاري يعد الأخير في عقد إريكسن مع ناديه، وسيصبح بعدها حرا في الانتقال إلى أي وجهة، كما يمكنه الرحيل في يناير مجانا.

وارتبط اسم إريكسن بالانتقال إلى يوفنتوس وإنتر ميلان في إيطاليا، فضلا عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.