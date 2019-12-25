«البيئة» توقع مذكرة تفاهم مع «بي إم جي» للتوعية بقضايا المياه وترشيد الاستهلاك

سعيد العجل(صدى):

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مذكرة تفاهم مع مؤسسة “بي إم جي” لخدمة المجتمع، للتعاون في مجالات الإرشاد والتوعية بالقضايا والتحديات التي تواجه قطاع المياه في المملكة، ولتوفير فرص إبداعية للشباب، والاستفادة من قدرات الطلاب في الابتكار لإيجاد حلول قابلة للتطبيق في مجال ترشيد استهلاك المياه.

وقع المذكرة كل من وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبد العزيز محارب الشيباني، والرئيس التنفيذي لمؤسسة بي إم جي باسل الغلاييني.

وتهدف الاتفاقية، إلى ترسيخ مبدأ التعاون بين الجانبين لخدمة المجتمع برفع الوعي المائي من خلال إطلاق مسابقة “مياهنا.. حياتنا” التوعوية في عدد من الجامعات السعودية، لابتكار أفضل تصميم توعوي (صورة، أو فيديو، أو فكرة اختراع) لزيادة وعي الأسر السعودية بقضايا المياه.

وبموجب الاتفاقية سيعمل الطرفان على التعريف بالتحديات المائية التي تواجه المملكة، وأهم الجهود الحكومية لتوفير المياه، بينما يقوم فريق عمل المسابقة بزيارة عدد من الجامعات السعودية للتواصل مع الطلاب بهدف تحديد مواعيد اللقاءات التعريفية بالمسابقة والحملة المصاحبة لها، وتوزيع كتيبات التوعية في الجامعات التي وافقت على المشاركة، وإطلاق فيديوهات ترويجية وإعلانات تنشر في الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي لاستقطاب أكبر عدد من المشاركين.

ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين نحو 40 ألف طالب من مختلف الجامعات في المملكة، وستقدم الجوائز للفائزين خلال منتدى المياه السعودي 2020.