الإعدام لأفعى تسللت إلى طائرة بعد إثارتها الذعر بين الركاب  

كانبرا(صدى):

رأى طيار أفعى تسقط في الطائرة، الأمر الذي دفع للهبوط على مدرج المطار بنيوزيلندا عقب إبلاغ السلطات في المطار، حيث أثارت الذعر بين الركاب.

وعلي الفور، هرعت فِرَق الطوارئ في المطار إلى المكان، و من بينهم فريق الأمن البيولوجي الذي عثر على الأفعى وهي على قيد الحياة.

وكانت الأفعى تسللت إلى داخل الطائرة، حيث اتخذت من الهيكل السفلي ملاذًا لها، وسافرت مع الركاب على متنها.

وعندما أقلعت الطائرة من مدينة بريزبن الأسترالية صوب مطار كوينز تاون جنوبي نيوزيلندا، لتُقتل الأفعى، وأعدمت السلطات الأفعى بشكل إنساني.