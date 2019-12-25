التفاصيل الكاملة لفاجعة غرق أفراد عائلة في حوض سباحة

موسكو(صدى):

غرق أفراد عائلة مكونة من 3 أفراد في حوض للسباحة بمدينة كوستا ديل سول في إقليم ملقة الإسباني.

وتفصيلا، ورد بلاغ للشرطة يفيد بغرق رجل وطفلاه وهم يسبحون جميعاً في منتجع “كلوب لا كوستا وورلد” بمدينة كوستا ديل سول في إقليم ملقة الإسباني.

وباشرت الجهات المعنية الحادث حتي عثرت على جثث الثلاثة طافية على سطح الماء في حوض السباحة، بواسطة الزوجة والأشخاص المتواجدين في المكان، حيث واجهت الطفلة مشكلة أثناء سباحتها، وحاول الأب والأخ إنقاذها لكن دون فائدة.

وتبين أن سبب الغرق متعلق بالمضخة الموجودة في المسبح، فلن تكون هذه المرة الأولى التي تقع فيها حوادث مماثلة.