إعلان نتائج القبول للرتب العسكرية«رقيب وعريف» في كلية نايف للأمن الوطني

أبها(صدى):

كشفت كلية نايف للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن نتائج القبول النهائي للرتب العسكرية “رقيب، عريف”.

ودعت الكلية المقبولين إلى التقيُّد بالتعليمات، والحضور وفق المواعيد المحددة لمركز التدريب بمنطقة عسير، موضحة أن الحضور سيكون يوم الأحد المقبل الساعة ٣ مساءً، مشددة على ضرورة إحضار أصل الهوية الوطنية.

وشددت الكلية على إحضار (٦) صور من الهوية الوطنية، ومثلها في العدد لهوية الأب وسجل الأسرة والمؤهل العلمي والإضافي، وتُوضع في ملف بلاستيكي، وإحضار (٦) صور بالزي السعودي مكشوف الرأس، ورقم الحساب البنكي (IBAN) مختوماً من البنك، مع حلاقة الرأس ماكينة رقم (١)، والتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية مع إحضار ما يثبت ذلك في حال التطعيم قبل الالتحاق بالدورة، وفي حال إحضار أدوية لا بد من وجود وصفة طبية.

ولفتت إلى أن إحضار هذه المستلزمات يكون بشنطة رياضية (كتف) لون أسود، .

وحذرت من الحضور بالسيارات الشخصية لعدم وجود مواقف، لافتة إلى أنه يمنع تماماً إحضار أجهزة الجوّال أو الشرائح أو وسائط التخزين أو الساعات اليدوية أو الولاعات أو الدخان بأنواعه.