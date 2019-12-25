بالفيديو.. أسعار ومواصفات جميع فئات نيسان باترول 2020 في المملكة

الرياض(صدى):

كشفت نيسان السعودية رسمياً عن أسعار ومميزات باترول 2020 ، فئات بطل الدروب بعد وصوله إلى الوكلاء وبدأ مبيعاته ، بعد حصولها على تحديثات خارجية وداخلية شاملة.

178,818 ريال: فئة XE (محرك 4 لتر 6 أسطوانات 275 حصان – عجلات ألومنيوم 18 بوصة – عجلة قيادة متعددة الوظائف: نظام الصوت، تقنية تثبيت السرعة، نظام الهاتف)

205,469 ريال: فئة SE T2 (محرك 4 لتر 6 أسطوانات 275 حصان – نظام تشغيل المحرك عن بعد – مرآة الرؤية الخلفية الذكية)

223,619 ريال: فئة SE تيتانيوم (نظام صوت Bose متميز بـ 13 مكبر صوت – شاشة عرض QHD خلفية لنظام الصوت مقاس 8 بوصات – مساعد لشعاع الإضاءة الأمامي العالي)

241,537 ريال: فئة SE بلاتينوم سيتي (صدّام أمامي كبير – عجلات ألومنيوم 20 بوصة – شاشة رؤية شاملة ذكية مع خاصية اكتشاف الأجسام المتحركة)

229,169 ريال: فئة LE T1 (محرك 5.6 لتر 8 أسطوانات 400 حصان – عجلات ألومنيوم 20 بوصة – مرآة الرؤية الخلفية الذكية)

248,953 ريال: فئة LE T2 (مرآة الرؤية الخلفية الذكية – نظام تشغيل المحرك عن بعد – شاشة عرض لنظام الصوت ونظام صوت IT-Compass شاشة LCD مقاس 7+8 بوصات)

274,053 ريال: فئة LE تيتانيوم (مقاعد جلد – صدّام أمامي كبير – نظام صوت Bose متميز بـ 13 مكبر صوت)

325,639 ريال: فئة بلاتينوم سيتي (عجلات ألومنيوم 20 بوصة – شاشة عرض الطرق الوعرة – شاشة الرؤية الشاملة الذكية مع خاصية اكتشاف الأجسام المتحركة)