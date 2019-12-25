«حساب المواطن » يصدر تنبيه جديد عن بيانات الدخل بإستثناء مصدر واحد
جدد برنامج حساب المواطن التأكيد على الإفصاح عن بيانات الدخل الخاصة بالمتقدم الرئيسي والتابعين .
وأكد حساب المواطن أن عدم الإفصاح بشكل كامل يؤثر على الأهلية والإستحقاق ، وأنه يجب الإفصاح عن جميع بيانات الراتب شاملاً البدلات قبل خصومات جهة الدخل لإشتراك التأمينات .
واستثنى حساب المواطن الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة ، مؤكداً أنه لا يؤثر على حساب الإستحقاق .
وكان حساب المواطن قد أودع مؤخراً 2.6 مليار ريال عن دعم ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، والذين بلغ عددهم الـ 12.7 مليون مستفيد وتابع .
القرشي[ عدد التعليقات: 2679 ] نشر منذ 34 دقيقة
هناك تباين واضح في الدعم فمثلآ شخص راتبه 3000 ريال وعدد افراد اسرته 4 اشخاص يعطى نفس الدعم الذي
يعطى للشخص الذي راتبه 12000 الف ريال وعدد افراد اسرته ايضآ 4 أشخاص كيف بالله عليكم يكون ذلك ؟
وإذا راسلتهم وسألتهم عن توضيح السبب يقوم الرد الألي المبرج مسبقآ من قبل لجنة الدعم بالرد عليك بذلك
الرد المبهم الذي لا تستطيع ان تأخذ منه حق أو باطل .