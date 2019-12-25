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    ديسمبر

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«حساب المواطن » يصدر تنبيه جديد عن بيانات الدخل بإستثناء مصدر واحد

«حساب المواطن » يصدر تنبيه جديد عن بيانات الدخل بإستثناء مصدر واحد
علي القحطاني(صدى):

جدد برنامج حساب المواطن التأكيد على الإفصاح عن بيانات الدخل الخاصة بالمتقدم الرئيسي والتابعين .

وأكد حساب المواطن أن عدم الإفصاح بشكل كامل يؤثر على الأهلية والإستحقاق ، وأنه يجب الإفصاح عن جميع بيانات الراتب شاملاً البدلات قبل خصومات جهة الدخل لإشتراك التأمينات .

واستثنى حساب المواطن الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة ، مؤكداً أنه لا يؤثر على حساب الإستحقاق .

وكان حساب المواطن قد أودع مؤخراً 2.6 مليار ريال عن دعم ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، والذين بلغ عددهم الـ 12.7 مليون مستفيد وتابع .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2679 ] نشر منذ 34 دقيقة

هناك تباين واضح في الدعم فمثلآ شخص راتبه 3000 ريال وعدد افراد اسرته 4 اشخاص يعطى نفس الدعم الذي

يعطى للشخص الذي راتبه 12000 الف ريال وعدد افراد اسرته ايضآ 4 أشخاص كيف بالله عليكم يكون ذلك ؟

وإذا راسلتهم وسألتهم عن توضيح السبب يقوم الرد الألي المبرج مسبقآ من قبل لجنة الدعم بالرد عليك بذلك

الرد المبهم الذي لا تستطيع ان تأخذ منه حق أو باطل .

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