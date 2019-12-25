«حساب المواطن » يصدر تنبيه جديد عن بيانات الدخل بإستثناء مصدر واحد

علي القحطاني(صدى):

جدد برنامج حساب المواطن التأكيد على الإفصاح عن بيانات الدخل الخاصة بالمتقدم الرئيسي والتابعين .

وأكد حساب المواطن أن عدم الإفصاح بشكل كامل يؤثر على الأهلية والإستحقاق ، وأنه يجب الإفصاح عن جميع بيانات الراتب شاملاً البدلات قبل خصومات جهة الدخل لإشتراك التأمينات .

واستثنى حساب المواطن الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة ، مؤكداً أنه لا يؤثر على حساب الإستحقاق .

وكان حساب المواطن قد أودع مؤخراً 2.6 مليار ريال عن دعم ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، والذين بلغ عددهم الـ 12.7 مليون مستفيد وتابع .