الهلال يسعى للتجديد مع «علي البليهي»

نواف السالم(صدى):

أكدت مصادر إعلامية ، أن إدارة نادي الهلال، قد اقتربت من التجديد لمدافعها علي البليهي، في أعقاب تألق اللاعب مؤخرًا ، خاصة عقب رفض اللاعب لعرض ناديه الأولى للتجديد، قبل أن يحظى اللاعب بانتقادات جماهيرية بسبب هذا الموقف.

وكان انضم البليهي للهلال قادمًا من الفتح؛ حيث كانت أولى مشاركاته مع الفريق وقت تولي رامون دياز تدريب الفريق، ومن وقتها يشغل اللاعب مركز قلب الدفاع الأساسي في الفريق.

الجدير بالذكر أن اللاعب متبقٍّ في عقده نحو خمسة أشهر؛ لكنه أبدى رغبته في البقاء في صفوف ناديه الحالي.