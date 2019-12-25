الهلال والنصر والأهلي مهددون بالحرمان من المشاركة في بطولة آسيا المقبلة

ماجد محمد(صدى):

تواجه أندية المملكة المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا أزمة قد تحرمها من خوض المباريات نتيجة لعدم سدادها الغرامات المالية التي صدرت من لجنة الإنضباط بالنسخة الماضية من البطولة .

وكشفت مصادر أن الإتحاد الآسيوي لكرة القدم وجه تحذيراً لجميع الأندية المشاركة بالبطولة عن طريق اتحاد الكرة بكل دولة بضرورة دفع الغرامات من أجل السماح لها بخوض المباريات .

ويقع هذا الشرط على أندية الهلال بطل آسيا ، والنصر بطل الدوري ، والأهلي رابع فرق الدوري .

وكان الهلال والنصر والأهلي قد صدر بحقهم 34 عقوبة انضباطية ، بقيمة إجمالية 287 ألفا و775 دولارا (1.080 مليون ريال)، منها 17 عقوبة منها على النصر بواقع 114.775 ألف دولار (430.6 ألف ريال)، ثم الأهلي 11 عقوبة قيمتها الإجمالية 86 ألف دولار (322.611 ألف ريال)، والهلال ست عقوبات قيمتها الإجمالية 87 ألف دولار (326.363 ألف ريال) ، أما التعاون فبلا غرامات كونه لم يشارك بالنسخة الماضية