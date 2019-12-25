الزعاق: معظم أجزاء الكسوف غدا ستكون بهذه المواقع (فيديو)

نايف السالم(صدى):

كشف صالح الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، اليوم الأربعاء، عن المناطق التي ستشهد معظم أجزاء الكسوف.

وقال ” الزعاق ” عبر حسابه على ” تويتر” : في صباح يوم غد الخميس ، ستشرق الشمس وهي منكسفة جزئي على معظم مناطق السعودية

وتابع : ويشاهد حلقياً على الأحساء، فمظم جزء الشمس المكسوف سيكون على الأجزاء الحنوبية الشرقية ويتناقص لدرجة التلاشي على الشمال الغربي ناحية حقل.

ولفت إلى أنه سوف ينتهي الكسوف قرابة الساعة الثامنة صباحاً بتفاوت بسيط للمواقع.

وكانت وزارة التعليم أعلنت أمس عن تأجيل الاختبارات للطلاب حتى ينتهي الكسوف؛ حرصًا على طلابها.