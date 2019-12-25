بالصور.. جوهرة تخطف الأنظار حولها خلال افتتاح «الفلوس»

القاهرة(صدى):

خطفت الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا الشهيرة في مصر باسم ”جوهرة“ الأنظار حولها خلال ظهورها الأول في العرض الخاص للفيلم السينمائي الجديد ”الفلوس“، ويأتي ذلك بعد أنباء القبض عليها على خلفية أزمة الفيديوهات المسربة المثيرة التي تتضمن إيحاءات وسلوكيات جنسية برفقة زوجها الشاب خالد.

وظهرت الراقصة جوهرة على السجادة الحمراء في إحدى سينمات منطقة 6 أكتوبر، وهي ترتدي ملابس محتشمة عبارة عن بنطلون وبلوزة وبوت طويل، وجاء حضورها بصفتها من المشاركين في الفيلم إذ ترقص على أغنية ”حلوة الحياة“ التي يتضمنها الفيلم.

وحضر العرض الخاص للفيلم أبطاله وهم: تامر حسني، وزينة، وخالد الصاوي، وعلي ربيع، كما حضر عدد من النجوم لتهنئة الأبطال على الفيلم منهم: الفنان أكرم حسني ومحمد نور وغيرهما.