الريال يستعيد مارتن أوديغارد في الميركاتو الصيفي بعد تألقه

طلال الغامدي(صدى):

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني في وضع خطط مبكرة للميركاتو الصيفي المقبل ، فتواصل الإدارة تحديد الصفقات التي تحتاج إليها لتدعيم صفوفها.

ويبدو أن زيدان يسعى إلى تجديد الدماء في القلعة البيضاء، بعد تراجع مستوى عدد من اللاعبين الكبار خلال الموسم الجاري.

وقالت صحيفة (آس) الإسبانية، إن الريال قرر استعادة النرويجي مارتن أوديغارد نجم الفريق الشاب والمعار إلى ريال سوسيداد، لافتة إلى أن العلاقة الجيدة بين ريال مدريد وريال سوسيداد ستسهل عودة أوديغارد المبكرة في الميركاتو الصيفي بنهاية الموسم الحالي.

ودفع تألق النجم النرويجي الشاب خلال المرحلة الأولى من الدوري الإسباني هذا الموسم مسؤولي الميرنغي لإعادة التفكير بشأن إعارته.