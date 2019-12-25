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«الشورى» يطالب بالإفصاح عن مصادر اللحوم بالمطاعم والتحقيق في أزمة نقص بعض الأدوية

«الشورى» يطالب بالإفصاح عن مصادر اللحوم بالمطاعم والتحقيق في أزمة نقص بعض الأدوية
علي القحطاني(صدى):

شهدت جلسة مجلس الشورى الأخيرة مناقشة العديد من القضايا الحيوية التي تمس قطاعي الغذاء والدواء بالمملكة .

وطالب “الشورى ” بتوضيح مصادر الأغذية المقدمة بالمطاعم كاللحوم وغيرها ، وإلزام منتجي ومستوردي رقائق الألمنيوم “القصدير” المستخدم في مجال الأغذية بوضع لاصق يبين أخطار استخدامه .

كما ناقش “الشورى ” أزمة نقص العديد من أدوية الحالات المزمنة مما اضطر البعض لطلب شرائها من الخارج ، مطالباً “الغذاء والدواء ” بالتحقيق في هذا الملف للتأكد من عدم وجود ممارسات إحتكارية من جانب بعض الشركات للسيطرة على سوق الدواء في المملكة .

واستعرض الشورى تقرير الآداء السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء عن العام المالي 1439 / 1440 هـ ، مطالباً بزيادة الدور التوعوي للهيئة أمام المستهلك فيما يخص كافة السلع الغذائية والدوائية .


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