طفلة تهرب من قسوة أمها باللجوء لدار أيتام

بكين(صدى):

شهد أحد أحياء مدينة شيان بمحافظة شانشي- وسط الصين، واقعة مأساوية بطلتها طفلة لم يتعدى عمرها 10 سنوات ، طلبت من سائق تاكسي أن يأخذها إلى أقرب ملجأ أيتام وانفجرت باكية .

وتعود الواقعة حيث حين وقفت الطفلة، 10 سنوات، وهي ترتدي الزي المدرسي وتحمل حقيبتها، وتشير إلى “تاكسي”، وما أن جلست الطفلة حتى قالت: “خذني إلى أقرب ملجأ للأيتام”، وعندما سألها عن والديها وعن السبب، صمتت، وعندما كرّر السؤال، انفجرت بالبكاء.

وروت الطفلة، التي لم يعلن اسمها، للسائق ؛ أنها لم تُكمل واجباتها المدرسية لأنها كانت تلعب في عطلة نهاية الأسبوع، ولأنها خشيت معاقبتها في المدرسة وخشيت أكثر من توبيخ أمها وتعرضها للضرب، فقد حزمت حقيبتها وخرجت، لكنها لم تنتظر حافلة المدرسة، بل قررت الهرب والذهاب إلى ملجأ للأيتام.

أدرك السائق أن الطفلة تعاني ضغوطاً نفسية، ربما بسبب معاملة قاسية وتوبيخ شديد من والديها، وأنه أمام تصرف طفولي غير مدرك، لكنه قد ينتهي بكارثة للطفلة ووالديها، فقام على الفور بطلب الشرطة، التي اتصلت بالأم “شياو”.

و مع استجواب الشرطة، اعترفت الأم بأنها تعامل ابنتها بشدة وصرامة، وهو ما يتسبّب للطفلة في ضغوط نفسية، ووعدت الأم بعدم ضرب الطفلة أو توبيخها، وبعدها عادت الطفلة مع أمها إلى المنزل.