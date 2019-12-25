صورة نادرة للملك سعود خلال زيارته للهند عام 1955

عادل الحربي(صدى):

نشرت مكتبة الملك سعود ومركز الدراسات والأبحاث والنشر، برئاسة الأميرة فهدة، صورة تاريخية نادرة للملك سعود بن عبدالعزيز خلال زيارته إلى الهند.

وبدا في الصورة الملك سعود وعلى يمينه عيسى إبن الشيخ يوسف بن عيسى القناعي من الكويت، والسفير المقيم في بومباي و كان مقصداً للتجار و المسؤولين من العرب و أهل الخليج عام ١٩٥٥.

ولاقت الصورة تداولا واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعي في المملكة، حيث انهالت التعليقات علي صورة الملك سعود- رحمة الله عليه- التي تؤكد دوره الفعال في توطيد العلاقات والتفاهم بين المملكة والهند.