صورة نادرة للملك سعود خلال زيارته للهند عام 1955
نشرت مكتبة الملك سعود ومركز الدراسات والأبحاث والنشر، برئاسة الأميرة فهدة، صورة تاريخية نادرة للملك سعود بن عبدالعزيز خلال زيارته إلى الهند.
وبدا في الصورة الملك سعود وعلى يمينه عيسى إبن الشيخ يوسف بن عيسى القناعي من الكويت، والسفير المقيم في بومباي و كان مقصداً للتجار و المسؤولين من العرب و أهل الخليج عام ١٩٥٥.
ولاقت الصورة تداولا واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعي في المملكة، حيث انهالت التعليقات علي صورة الملك سعود- رحمة الله عليه- التي تؤكد دوره الفعال في توطيد العلاقات والتفاهم بين المملكة والهند.
ابو محمد [email protected]@… … … .عاآآآآقرهم😉👌[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 50 دقيقة
ماسبب تخلي الملك سعود عن العرش هل كان مريضا