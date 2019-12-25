5 أضرار خطيرة على صحتك النفسية والجسمانية بسبب الهواتف الذكية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

لا شك أن الهواتف الذكية أصبحت جزء أساسي من حياتنا على مدار اليوم ، خاصةً بعد تطبيقات التواصل الإجتماعي والمواقع الكثيرة التي جعلت الكثيرون لا يفكرون في الإستغناء عنها .

وبالرغم من ذلك ، فقد أكد الأطباء على مخاطر نفسية وصحية كبيرة مرتبطة بإستخدام الهواتف الذكية ،نستعرض أبرزها كما يلي :

1- السمنة : نتيجة لزيادة تناول الطعام دون أن تشعر أثناء تصفح هاتفك ، ودون اهتمام بكميات السعرات الحرارية .

2- تعطيل دورة النوم : فتصفحك للهاتف يؤخر مواعيد النوم مما يؤدي إلى تغييرات في الهرمونات المسؤولة عن الجوع وغيرها من الإضطرابات .

3- عدم ممارسة التمارين الرياضية : فلا شك أن الجوال قد تسبب في إلهائك كثيراً عن المشي أو الذهاب لصالة الجيم أو غيره من الأنشطة الهامة .

4- التوتر والقلق : فكثير من التنبيهات على جوالك مع الإتصالات ستؤثر على أعصابك وآداء الجهاز المناعي .

5- المشي ببطء : نتيجة التحديق بالشاشة أثناء المشي ، مما يؤدي لبط الحركة وخفض عملية حرق السعرات .