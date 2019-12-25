شائعات حول تدهور صحة السلطان قابوس تُقلق العمانيين
انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء حول تدهور صحة عاهل عمان السلطان قابوس بن سعيد أثارت قلق الشعب العماني.
ودشن العمانيون وسم (نريد أن نطمئن فقط) عبر ” تويتر” ليطالبون البلاط السلطاني بإصدار بيان توضيحي حول صحة السلطان لطمأنة الشعب.
تجدر الإشارة إلى أن السلطان قابوس يتمتع بشعبية جارفة في سلطنة عمان.
شيخين1[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 38 دقيقة
على خبري انة سلطان السلطنة
ابو صالح[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 21 دقيقة
شكرا
القحطانى[ عدد التعليقات: 627 ] نشر منذ 13 دقيقة
شكرا