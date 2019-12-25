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شائعات حول تدهور صحة السلطان قابوس تُقلق العمانيين

شائعات حول تدهور صحة السلطان قابوس تُقلق العمانيين
مسقط(صدى):

انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء حول تدهور صحة عاهل عمان السلطان قابوس بن سعيد أثارت قلق الشعب العماني.

ودشن العمانيون وسم (نريد أن نطمئن فقط) عبر ” تويتر” ليطالبون البلاط السلطاني بإصدار بيان توضيحي حول صحة السلطان لطمأنة الشعب.

تجدر الإشارة إلى أن السلطان قابوس يتمتع بشعبية جارفة في سلطنة عمان.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 38 دقيقة

على خبري انة سلطان السلطنة

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