الكابتن عمر اللاحم يحقق المركز الأول في رالي الشرقية لفئة T1-N

محمد السعران(صدى):

حقق سائق الراليات السعودي لفئة T1-N الكابتن عمر اللاحم المركز الاول في رالي الشرقية، على متن مركبة من نوع باترول معدلة محلياً، وذلك بعد انقطاع عن رياضة السيارات دام قرابة الأربعة اعوام لأسباب منها قلة الرعاة وقلة سباقات الراليات في المملكة ومع دعم الهيئة العامة للرياضة ممثلة في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لسائقي الراليات واقامة بطولة المملكة للراليات عاد الكابتن اللاحم للمنافسة بقوة وحصد المراكز الأولى متقدماً على قرابة ٤٥ متسابقاً عدا المتسابقين المعدلة مركباتهم خارجياً.

وجديراً بالذكر ان للكابتن اللاحم مسيرة حافلة في عالم الراليات سابقاً اعتاد من خلالها منصات التتويج على الصعيد المحلي و الخارجي.

كما أنه من عشاق المغامرات النادرة مثل القفز الحر والسفر من اجل الاستكشاف وتنظيم الرحلات الي القطب المتجمد الشمالي، حيث تمكن من ايصال اكبر قروب عربي سياحي الي هناك.