فتاة جسمها يتآكل : «أشعر أني قبيحة ولن أتزوج»

واشنطن(صدى):

نشرت صحيفة ديلي ميل عن معاناة امرأة أمريكية من مرض جلدي نادي يتسبب في تآكل جسدها.

وقالت الصحيفة إن الفتاة الأمريكية التي تدعى مرسيدس ميشالسكي (26 سنة)، تعاني من مرض يسمى (تقيح الجلد الغنغريني).

وأوضحت الصحيفة إن هذا المرض يؤدي إلى نمو القروح الكبيرة المفتوحة في جميع أنحاء الجسم وتلف جلدها وأنسجتها؛ لذلك تكون غير قادرة على مغادرة المنزل إلا إلى الطبيب.

ولفتت الفتاة إلى أن أول قرحة صغيرة ظهرت على صدرها في العام 2017، لكن القرحة أصبحت قرحات كبيرة في جميع أنحاء جسمها.

وأوضحت أنها ترفض الارتباط اقتناعا منها بأنها لن تجد زوجا يناسبها أبدا بسبب حالتها المتفاقمة.

وتقول الفتاة الأمريكية : خبرني الجميع أنه إذا قابلت شخصا وكان يهتم بي حقا، فلن يؤثر ذلك عليه، لكنني آمل أن يكون هناك علاج في المستقبل.