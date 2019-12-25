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ليفربول يحاول خطف «كاسيميرو» سرا

ليفربول يحاول خطف «كاسيميرو» سرا
ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحفية عن مفاوضات سرية من جانب إدارة ليفربول مع نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل “كاسيميرو ” من أجل ضمه خلال الصيف المقبل .

وأكدت أن تلك المفاوضات الغير معلنة لم تستغرق وقت طويل لتلقي الرد الصادم ، إذ رفض ” كاسيميرو” أي عروض من قبل بطل أوروبا .

وقالت أن “كاسيميرو” أبلغ ليفربول بأنه ” ليس لديه أي نية للرحيل عن ريال مدريد ” .

وأرجعت مصادر ذلك إلى ارتباط كاسيميرو بالمدير الفني زين الدين زيدان الذي حرص على اختياره بقائمة الأساسيين .

الجدير بالذكر أن يورجن كلوب تعاقد مؤخراً مع الياباني تاكومي مينامينو ، ويسعى لمزيد من التعاقدات لتجديد دماء الفريق .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 386 ] نشر منذ 39 دقيقة

اشوى حسبت تقولي ليفربول يحاول خطف سالم الدوسري او الفرج تسووها والله😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

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