أمانة عسير تعقد ورشة عمل لمناقشة أبرز منجزات خطط معالجة التشوه البصري

محمد بن طحيطح(صدى):

عقدت أمانة منطقة عسير ورشة عمل لمعالجة التشوه البصري بمدن و محافظات المنطقة و ذلك بمسرح الأمانة ، بحضور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي و وكيل أمين منطقة عسير للبلديات المهندس سلمان الفيفي و رؤساء البلديات .

و استعرضت الورشة الأهداف المشتركة من مبادرة معالجة التشوه البصري في مدن و محافظات المنطقة .

من جهته اكد الدكتور وليد الحميدي بأن هذه الورشة جاءت امتدادا للأعمال مبادرات معالجة التشوه البصري بمدن المملكة بتوجيه و متابعة من قبل معالي وزير الشؤون البلدية و القروية الدكتور ماجد القصبي .

منوها الى مبادرات معالجة التشوه البصري في المنطقة عمل يتشارك فيه الجميع من قبل الأمانة و البلديات منذ انطلاق هذه المبادرة و سيتم التركيز حالياً على اخذ بعض التجارب الناجحة التي يمكن الاستفادة منها .

مضيفا بان البلديات لابد ان تعمل على إزالة كافة المعوقات البصرية التي تؤثر على جمالية استخدام المرافق الاساسية لمدن و محافظات المنطقة ، و لكن لا زلنا لم نصل الى المستوى المأمول منا و المطلوب ، مطالبا الجميع ببذل مزيد من الجهد في تنفيذ مشاريع تحسين التشوه البصري .

مشددا على ضرورة تكثيف اعمال البلديات بالشكل المطلوب منها لإزالة جميع الملوثات البصرية لخلق بيئة نظيفة وصحية بمواصفات جمالية عالية وفق تطلعات سمو امير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز و معالي وزير الشؤون البلدية و القروية الدكتور ماجد القصبي .

معتبرا بأن الأعمال التي وضعت وفق الخطة تماشيا مع حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت شعار معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري ، لم تحقق نتائج إيجابية كبيرة الى الان، مردفا على أن الخطة مستمرة والفرق الميدانية ستعمل على تنفيذ جميع محاور الخطة بشكل كامل لرفع جودة الحياة في جميع محافظات ومدن وقرى وهجر المنطقة.

منبها الى أن الأمانة قد أعدت خطة متكاملة لإزالة التشوهات البصرية و تحسين المنظر العام والعمل على خط متوازي مع تطلعات الدولة في رؤيتها 2030م، من خلال برنامج جودة الحياه إذ أن تحسين المشهد البصري يعد أحد ابرز عناصره .