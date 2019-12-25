الجزائية المتخصصة تحدد موعدا بديلا للنظر في الدعوى ضد شركة الأولى الرائدة للتجارة

الرياض(صدى):

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بأنه نظراً لتغيب المتهمين بشأن الدعوى العامة ضد / شركة الأولى الرائدة للتجارة ورفقائه المملوكة لقنوات ( بي إن سبورت ) القطرية بالسجل التجاري رقم / 1010441740 وتاريخ 2 / 5 / 1437هـ بمدرائها المذكورين في لائحة الدعوى العامة وهم :

1 – يوسف محمد حسن العبيدلي ، قطري الجنسية بموجب إثباته رقم / 28063402773 .

2 – طارق درويش علي زينل ، قطري الجنسية بموجب إثباته رقم / 27963402717 .

3 – محمد عبدالعزيز عبدالله السبيعي ، قطري الجنسية بموجب إثباته رقم / 28263400066 .

عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليهم بتاريخ 19 / 4 / 1441هـ الساعة العاشرة صباحاً ، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهمين في مكان إقامتهم الموثق لديها ، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الأربعاء 18 / 6 / 1441هـ الساعة العاشرة صباحاً .

وتأمل المحكمة من المدعى عليهم الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد ، وفي حال عدم حضورهم ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة ( 3 ) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية ، والمادة (25) من نظام مكافحة الإرهاب وتمويله .