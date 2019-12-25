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«الشورى» يطالب بتأشيرات مناسبة للمرضى السعوديين في الخارج بدلا من السياحية

«الشورى» يطالب بتأشيرات مناسبة للمرضى السعوديين في الخارج بدلا من السياحية
نايف السالم(صدى):

طالب أعضاء مجلس الشورى ، بضرورة إصدار تأشيرات مناسبة للمرضى السعوديين في الخارج بدلاً من السياحة .

وقال عضو الشورى الدكتور فايز الشهري ، إنه من الضروري دعم وزارة الخارجية للدبلوماسية الرقمية والشعبية والثقافية في ظل التطور الكبير للبرامج والتطبيقات الحديثة .

وأشارت عضو الشورى الدكتورة نورة المري إلى معاناة المرضى السعوديين في الخارج بسبب منحهم تأشيرات سياحية والتي قد تتسبب لهم بمشكلات قانونية لهم ولمرافقيهم ، مطالبة بإيجاد تأشيرات مناسبة لمثل هذه الحالات .

ومن جانبه أكد عضو الشورى الأمير الدكتور خالد آل سعود دور وزارة الخارجية على حشد الجهود لإيضاح دور المملكة وحضورها على مختلف المستويات ، مٌبيناً ، أهمية تفعيل دور ” القوة الناعمة ” في هذا الصدد .

ودعت عضو الشورى لينه آل معينا وزارة الخارجية إلى زيادة التنسيق مع وفد المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي بما يسلط الضوء على الجهود السعودية في خدمة القضايا الإسلامية .


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