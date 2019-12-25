«التجارة»: يحق للشركات رفع أسعار بعض المنتجات لتغطية زيادة التكاليف

حمود العنزي(صدى):

كشفت شركات عصائر عالمية، بالتزامن مع تطبيق الضريبة الانتقائية، إن الضريبة أثرت على أرباحها .

وقالت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية نقلا عن بيانا عن شركة «نيكولز» المنتجة للعلامة التجارية الشهيرة «فيمتو»، إن فرض الضريبة أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبة 10%.

وفي هذا الصدد قالت مصادر في وزارة التجارة إنه يحق للشركات أن ترفع في أسعار بعض المنتجات، وذلك لتغطية زيادة التكاليف.

وأكدت المصادر على أنه أمر طبيعي ما لم تدخل هذه المنتجات ضمن المواد التموينية والضرورية طبقا لأحكام التنظيم التمويني، والتي لا يتوجب على التاجر أو الشركة رفع أسعارها.