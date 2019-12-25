مواجهة قوية بين الهلال والحزم في دوري المحترفين غدا
يستعد الهلال لمواجهة الحزم في دوري المحترفين غدا الخميس، وذلك بعد تتويجه بطلا لآسيا ثم مشاركته في كأس العالم للأندية لأول مرة.
ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والحزم في تمام الساعة 18:50 بتوقيت القاهرة، 19:50 بتوقيت المملكة، وتذاع عبر القنوات الرياضية.
ووفقا للمعلومات الواردة فإن الهلال سيفتقد أمام الحزم ثنائي الوسط سلمان الفرج وكارلوس إدواردو كما تدور شكوك حول مشاركة سالم الدوسري.
المليليح[ عدد التعليقات: 385 ] نشر منذ 7 دقائق
مواجهة قوية ؟
يحسسوني اي مباراة يلعبها الطواقي إنها قوية وصعبه يعني حققنا إنتصار ضد فريق قوي وانا بصراحه افتكرت مباراتكم مع ليفربول ههههههههههههههههه
بس المقدمه تضحك مالها معني 😂😂😂😂
طيب قول ياماجد مباراة النصر صعبه ضد ضمك وهوه متصدر وحقق الدوري الموسم الماضي أمام الهلال سوي مقدمه زي كذا امدحنا شوية هههههههههههههههه