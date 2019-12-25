مواجهة قوية بين الهلال والحزم في دوري المحترفين غدا 

ماجد محمد(صدى):

يستعد الهلال لمواجهة الحزم في دوري المحترفين غدا الخميس، وذلك بعد تتويجه بطلا لآسيا ثم مشاركته في كأس العالم للأندية لأول مرة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والحزم في تمام الساعة 18:50 بتوقيت القاهرة، 19:50 بتوقيت المملكة، وتذاع عبر القنوات الرياضية.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الهلال سيفتقد أمام الحزم ثنائي الوسط سلمان الفرج وكارلوس إدواردو كما تدور شكوك حول مشاركة سالم الدوسري.