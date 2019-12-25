الهلال يعود للدوري بمواجهة الحزم.. والنصر يلتقي الفيحاء

نواف السالم(صدى):

يشهد دوري المحترفين، غدًا الخميس، عودة نادي الهلال بعد غياب شهرين على خلفية مشاركته في البطولة الأسيوية وكأس العالم للأندية، حيث يواجه الحزم، بينما يلتقي النصر الفيحاء.

ويملك الهلال 20 نقطة من تسع مباريات في المركز الخامس ويتأخر بست نقاط عن غريمه التقليدي النصر المتصدر، الذي خاض 12 مباراة، ويستعد الأزرق لملاحقة النصر واسترداد الصدارة في المباريات المؤجلة.

وتنطلق مباراة الهلال والحزم في تمام الساعة 18:50 بتوقيت القاهرة، 19:50 بتوقيت المملكة.

ويسعى الرائد لمواصلة انتصاراته عندما يستضيف العدالة المتعثر، غدا الخميس. ويحتل الرائد المركز الثامن برصيد 20 نقطة بفضل ثلاثة انتصارات متتالية.

وعلى جانب أخر يواجه النصر ، يوم السبت، الفيحاء المنتشي بانتصار كبير 4-1 على الاتحاد في مباراته السابقة.

وتنطلق مباراة النصر والفيحاء في تمام الساعة 14:20 بتوقيت القاهرة، 15:20 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر القنوات الرياضية السعودية.

ويلتقي الأهلي، الشباب الساعي لوضع حد لمسيرة سيئة من أربع هزائم متتالية أبعدته إلى المركز العاشر برصيد 15 نقطة.

ويحتل الأهلي، المركز الثاني برصيد 23 نقطة من 11 مباراة، بينما يملك التعاون صاحب المركز الثالث 22 نقطة مقابل 21 نقطة للوحدة الرابع.